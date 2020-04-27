Россия отказалась платить миллионы рублей беглому фигуранту дела Шакро Молодого

Суд Великобритании не вправе взыскивать с Москвы средства для компенсации беглому фигуранту дела Шакро Молодого, скрывающемуся в Лондоне бизнесмену Дмитрию Смычковскому. Об этом агентству РИА Новости в Генпрокуратуре России.

В надзорном органе указали на то, что Европейская конвенция о выдаче от 1957 года не предусматривает возможность компенсации расходов, связанных с рассмотрением запроса о выдаче, за счет запрашивающей стороны.

Также в ведомстве отметили опровергли заявления о том, что Россия не предоставила британскому суду доказательств передачи вменяемой Смычковскому взятки.

27 марта стало известно, что власти Великобритании присудили коммерсанту 830 тысяч фунтов стерлингов (77 миллионов рублей) в счет компенсации издержек, которые коммерсант понес в рамках выигранного им судебного процесса об экстрадиции. Крупная сумма набежала, поскольку адвокаты россиянина брали за свои услуги по 3 тысячи фунтов в час, а судебный процесс длился полтора года. Британская сторона решила возместить Смычковскому его расходы и запросить эту сумму с Российской Федерации. Также будут взысканы средства и для оплаты юриста Королевской прокурорской службы, который представлял в суде Российские интересы.

По версии следствия, Дмитрий Смычковский передал от вора в законе Захария Калашова, известного в криминальных кругах, как Шакро Молодой, один миллион долларов бывшему начальнику Главного следственного управления Следственного комитета России (СКР) по Москве Александру Дрыманову за освобождение из СИЗО его подручного Андрея Кочуйкова (Итальянец).

В ходе слушаний в Лондоне выяснилось, что бизнесмена подозревают и в подкупе бывшего руководителя одного из управлений СКР Михаила Максименко, которому за служебную информацию, он передал автомобиль Jeep Wrangler.

Источник: Лента.Ру