Россия получит 76 Су-34 НВО с УКР

30 мая 2020     9
Россия получит 76 Су-34 НВО с УКР

Воздушно-космические силы (ВКС) России получат к 2027 году не менее 76 сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 с индексом НВО («Новые возможности»), сообщают «Известия», ссылаясь на источники в Минобороны России и военно-промышленном комплексе.

Согласно газете, ежегодно до 2027 года планируется производить от 8 до 14 самолетов, а первые узлы для их сборки должны поступить на завод во второй половине 2020 года. Издание отмечает, что соответствующий контракт еще не заключен, однако российские предприятия уже начали заказывать комплектующие для его исполнения.

По данным источников, все Су-34 по новому контракту будут модернизированы в рамках опытно-конструкторской программы «Сыч», предполагающей оснащение самолетов универсальными контейнерами разведки (УКР). Газета напоминает, что первый контракт на поставку 32 единиц Су-34 был заключен в 2008 году, а второй, предполагающий производство еще 92 машин, подписан в 2012 году.

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00:08 — 9 августа 2018

В феврале ТАСС, ссылаясь на источник в оборонно-промышленном комплексе, сообщило, что ВКС России получат несколько десятков Су-34, оснащенных УКР, созданными в рамках опытно-конструкторской работы «Сыч».

В январе «Известия» написали, что ВКС России получат Су-34 с индексом НВО, созданные на основе боевого опыта в Сирии.

Источник: Лента.Ру

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