Россия поставит в Венесуэлу более 40 т груза для борьбы с COVID-19

26 апреля 2020     5
Россия поставит в Венесуэлу более 40 т груза для борьбы с COVID-19

Россия намерена поставить более 40 т медикаментов в Венесуэлу в рамках помощи в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщил посол РФ в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров 26 апреля.

«Совсем скоро, ближе ко Дню Победы, мы ожидаем новую масштабную партию медикаментов, более 40 т. Речь идет о плановой поставке в соответствии с действующими контрактными обязательствами жизненно важных препаратов для широкой группы нуждающихся в них венесуэльцев», — сказал он «РИА Новости».

Что именно будет поставлено. дипломат не сообщил, предложив дождаться прибытия груза.

Также Мелик-Багдасаров сообщил, что главы минздравов двух стран связались 24 апреля и в ходе видеоконференции обсудили широкий круг практических вопросов, в том числе противодействие коронавирусу.

Кроме того, пандемию недавно обсудили президенты двух стран Владимир Путин и Николас Мадуро. В ходе телефонного разговора 20 апреля венесуэльский лидер поблагодарил российского коллегу за поставку тест-систем для диагностики инфекции — 20 тыс. тестов в Каракас доставили 8 апреля.

По данным Worldometer на 26 апреля, в Венесуэле коронавирус обнаружен у 323 млн человек, скончались 10 человек.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 210 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. Всего в мире коронавирус обнаружен у свыше 2,9 млн человек, скончались 203 тыс. человек.

Источник: Газета Известия

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