Россия раскритиковала грант США на «разоблачение российской дезинформации»

23 мая 2020     18
Россия раскритиковала грант США на «разоблачение российской дезинформации»

Россия раскритиковала грант США на «разоблачение российской дезинформации в сфере здравоохранения» в 250 тысяч долларов. Соответствующее заявление приводится на странице российского посольства в США в Facebook.

По мнению российской дипмиссии, США проводят деструктивную работу вместо того, чтобы сплотиться перед лицом общей беды — эпидемии коронавируса.

«Подобные гранты раскрывают истинные настроения, помыслы и образ мышления партнеров из госдепа. Даже в период тяжелейшей глобальной эпидемии, когда мы – и Россия и США — теряем тысячи граждан, и все должны были бы сплотиться, усилия направляются на поиск внешнего врага. На него предполагается возложить вину — полностью или частично – за недоработки собственных властей», — отмечается в заявлении.

Также в сообщении говорится о том, что влиятельные русофобские силы в Вашингтоне — на Капитолии и в госаппарате — продолжают деструктивную деятельность. Они якобы не обращают внимания на сигналы, «исходящие от главы собственного государства».

Госдепартамент США опубликовал информацию о гранте 21 мая. Власти США предложили выплатить четверть миллиона долларов той организации, которая подготовит отчет о «российских и советских пропагандистских кампаниях в области здравоохранения».

Источник: Лента.Ру

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