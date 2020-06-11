Россия рассказала о попытках США «похоронить» соглашение по ядерному оружию

США пытаются «похоронить» потенциальное соглашение по ядерному оружию, когда настаивают на привлечении Китая к переговорам. С таким заявлением выступила представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

«С американской стороны делаются попытки увязать вопрос продления Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) с вопросами, которые не имеют отношения к его предмету, к его содержанию», — считает она.

По мнению дипломата, на это указывает стремление Вашингтона ввести контрольно-ограничительные меры в отношении военных программ Пекина. Захарова подчеркнула, что США будто бы пытаются «переложить ответственность» на Россию и Китай.

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9 июня замглавы МИД России Сергей Рябков рассказал, что соглашение с американской стороной в сфере контроля над вооружениями и стратегической стабильности будет достигнуто только с учетом интересов Москвы. Он добавил, что Вашингтон неоднократно нарушал международные соглашения, поэтому Москве потребуется прозрачный механизм проверки.

8 июня США подтвердили, что существует договоренность о переговорах с Россией по стратегической стабильности. Точной даты и места не назвали, однако сообщалось, что на встрече будет присутствовать Китай.

США заявляли, что думают о продлении Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) с Россией, который истекает в 2021 году, однако предлагают расширить его на большой круг новых вооружений, которые не входят в нынешнее соглашение. Кроме того, было отмечено, что для продления договора Москва должна убедить Китай «сесть за стол переговоров». Он пояснил, что одна из основных проблем с новым Договором о СНВ заключается в том, что в нем не участвует Пекин.

Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) был подписан в 2010 году тогдашними президентами России и США — Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. Соглашение вступило в силу в 2011 году, его срок истекает в феврале 2021-го.

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Источник: Лента.Ру