Россия сохранила инвестиции в недвижимость

За первый квартал 2020-го инвесторы вложили в российскую недвижимость 36 миллиардов рублей. Об этом говорится в материалах компании CBRE, поступивших в редакцию «Ленты.ру».

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Как отмечают аналитики, в январе-марте 2020-го объем инвестиций в недвижимость России сохранился на уровне первого квартала 2019-го. «Как и на европейских рынках, на положительный результат первых трех месяцев во многом повлияло закрытие ряда сделок, которые находились на завершающей стадии в конце прошлого года», — поясняют в CBRE.

Согласно ожиданиям экспертов, в оставшуюся часть года показатели, вероятно, снизятся. Негативное влияние на них окажут общая неопределенность на рынке недвижимости, ухудшение макроэкономических показателей, падение бизнес-активности на фоне пандемии COVID-19.

«Во втором квартале мы ожидаем минимальную конверсию сделок на рынке инвестиций, возобновление которой начнется во втором полугодии при условии нормализации ситуации с распространением коронавируса», — прогнозируют аналитики.

Ранее в апреле был назван срок начала восстановления рынка недвижимости в России. По мнению аналитиков, инвестиционная активность на рынке начнет возобновляться в четвертом квартале 2020-го, при этом большинство намеченных инвесторами сделок, скорее всего, будут перенесены на 2021 год.

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Источник: Лента.Ру