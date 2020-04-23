Россия вернула Украине ноты по поводу Крыма

Россия вернула Украине две ноты по поводу Крыма, рассказала на брифинге в Москве директор Департамента информации и печати российского МИД Мария Захарова. Брифинг транслировался на Facebook-странице ведомства.

«В первой Киев выразил протест в связи с археологическими раскопками и земляными работами в Крыму. Во второй потребовал отчета о мерах, принимаемых Россией в борьбе с коронавирусом в Крыму и Донбассе», — раскрыла Захарова содержание возвращенных украинской стороне документов.

В январе Москва вернула Киеву другую ноту протеста: украинские власти возмутил визит в Крым президента России Владимира Путина. Документ отправили обратно без рассмотрения.

Крым был включен в состав России после проведенного на полуострове в марте 2014 года референдума, в ходе которого большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, равно как и подавляющее большинство стран-членов ООН, российского суверенитета над полуостровом не признает и считает его временно оккупированной территорией. Москва все обвинения отвергает.

Источник: Лента.Ру