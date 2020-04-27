Россия вернулась в пятерку стран с наибольшими военными расходами

27 апреля 2020     17
Россия вернулась в пятерку стран с наибольшими военными расходами

Россия вернулась в пятерку стран с наибольшими военными расходами. Об этом говорится в докладе Стокгольмского международного института исследований проблем мира (СИПРИ), сообщает ТАСС.

По оценке аналитиков, Россия заняла четвертую позицию с 65,1 миллиарда долларов (3,9 процента ВВП). Рост составил 4,5 процента. Лидерами рейтинга стали США (732 миллиарда долларов), Китай (261 миллиард) и Индия (71,1 миллиарда).

Замыкает топ-5 Саудовская Аравия. Ранее эта страна занимала третью строчку, но сократила военные расходы на 16 процентов, до 61,9 миллиарда долларов.

Общемировой объем военных трат в 2019 году составил рекордные 1,917 триллиона долларов.

В 2019 году Россия впервые за 13 лет выпала из пятерки лидеров рейтинга по тратам на оборону. Это случилось вследствие того, что в 2018 году Москва снижала военные расходы на 3,5 процента.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Отток хоккеистов в НХЛ и близость Олимпиады: почему в КХЛ могут увеличить потолок зарплат до 1,3 млрд рублей
Отток хоккеистов в НХЛ и близость Олимпиады: почему в КХЛ могут увеличить потолок зарплат до 1,3 млрд рублей

Руководство КХЛ собирается рассмотреть вопрос об увеличении потолка зарплат до 1,3 млрд рублей. Об этом сообщили в российских СМИ. В …


«Вашингтон пользуется ситуацией»: как в США отреагировали на запуск Ираном первого военного спутника
«Вашингтон пользуется ситуацией»: как в США отреагировали на запуск Ираном первого военного спутника

В Пентагоне усомнились в разведывательных способностях первого иранского военного спутника «Нур-1», запущенного 22 апреля. Командующий Космическими силами США генерал Джон …


Россия вернулась в пятерку стран с наибольшими военными расходами
Россия вернулась в пятерку стран с наибольшими военными расходами

Россия вернулась в пятерку стран с наибольшими военными расходами. Об этом говорится в докладе Стокгольмского международного института исследований проблем мира …


Зараженный коронавирусом медбрат вышел из комы и узнал о смерти мужа
Зараженный коронавирусом медбрат вышел из комы и узнал о смерти мужа

Зараженный коронавирусом медбрат из валлийского города Суонси вышел из двухнедельной комы и узнал, что его муж умер от коронавируса. Об …


Трамп назвал себя самым трудолюбивым президентом в истории
Трамп назвал себя самым трудолюбивым президентом в истории

Президент США Дональд Трамп заявил, что те, кто знают его, уверены, что он «самый трудолюбивый президент в истории». Об этом …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты