Россия возобновит производство ракет «Рокот» без Украины

8 июня 2020     8
Россия возобновит производство ракет «Рокот» без Украины

«Центре Хруничева», который входит в «Роскосмос», возобновляет производство легких конверсионных ракет «Рокот» без Украины. Об этом рассказал РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

По словам собеседника, ракеты будут производить на базе снимаемых с боевого дежурства баллистических ракет РС-18Б «Стилет» (УР-100Н УТТХ).

Минобороны и «Центр Хруничева» подписали соответствующий контракт. «После согласования с военным ведомством новая ракета получила название “Рокот-М”», — уточнил источник.

Всего по программе “Рокот” провели 35 пусков ракеты, на орбиту запустили 75 космических аппаратов различного назначения, с учетом трех стартов с Байконура. Программу завершили пуском 27 декабря 2019 года. Тогда эта ракета вывела на орбиту спутники связи “Гонец-М

Ранее сообщалось, что Центр Хруничева разрабатывает ракету “Рокот-2” с российской системой управления на замену “украинскому” “Рокоту”, в котором эта система создана на харьковском предприятии “Хартрон”. После 2014 года Украина прекратила поставки этой аппаратуры в Россию, что затруднило проведение пусков носителей, и от него решили отказаться.

Ракета-носитель легкого класса «Рокот» имеет стартовую массу более ста тонн и способна выводить на низкую околоземную орбиту полезную нагрузку до двух тонн. Ракета имеет три ступени: первые две являются ускорительными блоками ракеты РС-18, а третья — разгонный блок «Бриз-КМ». Носитель создан по конверсионной технологии на базе снимаемых с вооружения межконтинентальных баллистических ракет РС-18. Ракета и носитель производятся «Центром Хруничева» (Москва). Система управления для разгонника выпускается украинским «Хартроном» (Харьков).

Источник: Лента.Ру

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