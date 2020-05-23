Россия впервые без Украины построила стелс-фрегат

Россия создала стелс-фрегат, отличающийся сплошной надстройкой, выполненной из композитных материалов. Видео спуска на воду третьего корабля проекта 22350 «Адмирала Головко» опубликовала «Звезда».

Согласно телеканалу, фрегат первым среди кораблей проекта 22350 получил не украинскую, а «полностью российскую силовую установку, которую разработали отечественные специалисты». «Причем даже винты здесь особой уникальной конструкции», — пишет телеканал.

По словам главнокомандующего Военно-морским флотом (ВМФ) России Николая Евменова, фрегат внешне «совершенно отличается от кораблей предыдущих проектов, этот корабль — носитель высокоточного оружия, а по своим техническим характеристикам это корабль морской и дальней океанской зоны».

В июле 2019 года издание The Drive написало, что головной фрегат «Адмирал Горшков» проекта 22350 является самым современным российским боевым кораблем, однако не отправляется в дальнее плавание без буксировочной техники, что обнажает проблемы ВМФ России.

В сентябре 2018 года генеральный директор «Северной верфи» Игорь Пономарев заявил, что только четвертый российский фрегат проекта 22350 получит полностью российскую силовую установку, в отличие от предшествующих ему трех кораблей, оснащаемых турбинами украинского производства.

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В мае 2016 года вице-президент по военному кораблестроению Объединенной судостроительной корпорации Игорь Пономарев сообщил, что Россия полностью получила от Украины после обострения взаимоотношений в марте 2014 года оборудование для первых двух фрегатов и частично — для третьего.

Замещением украинских двигателей в России занимается (для фрегатов проекта 22350) рыбинское предприятие «Сатурн» (Ярославская область).

В настоящее время ВМФ России располагает одним («Адмирал Головко») фрегатом проекта 22350, второй корабль («Адмирал Касатонов») завершает испытания. Всего запланировано построить восемь кораблей проекта 22350.

Значимую часть импортируемых в Россию морских энергетических установок производила «Зоря — Машпроект» в украинском Николаеве. Предприятие выпускало морские газотурбинные двигатели, морские редукторы и комплектные пропульсивные установки почти для всех типов кораблей и судов. «Зоря — Машпроект» фактически являлась монополистом в пределах бывшего СССР в разработке и производстве газовых турбин для кораблей военного флота.

Военно-техническое сотрудничество России и Украины прекратилось по официальным каналам после присоединения Крыма и начала событий в Донбассе.

Источник: Лента.Ру