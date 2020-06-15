Россия вышлет двух чешских дипломатов

По его словам, Москва объявила, что это ответные меры на высылку российских дипломатов из Чехии.

Россия вышлет двух чешских дипломатов. Об этом посол страны рассказал РИА Новости .

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