Россия вышлет двух чешских дипломатов

15 июня 2020     7
Россия вышлет двух чешских дипломатов

Россия вышлет двух чешских дипломатов. Об этом посол страны рассказал РИА Новости.

По его словам, Москва объявила, что это ответные меры на высылку российских дипломатов из Чехии.

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Источник: Лента.Ру

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