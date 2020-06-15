Россия вышлет двух чешских дипломатов. Об этом посол страны рассказал РИА Новости.
По его словам, Москва объявила, что это ответные меры на высылку российских дипломатов из Чехии.
Источник: Лента.Ру
Россия вышлет двух чешских дипломатов. Об этом посол страны рассказал РИА Новости.
По его словам, Москва объявила, что это ответные меры на высылку российских дипломатов из Чехии.
Источник: Лента.Ру
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Россия вышлет двух чешских дипломатов
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