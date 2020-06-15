Россиян обеспокоил внешний вид похудевшего Николая Расторгуева

15 июня 2020     12
Россиян обеспокоил внешний вид похудевшего Николая Расторгуева

Лидер музыкальной группы «Любэ» Николай Расторгуев сфотографировался с другими российскими исполнителями и обеспокоил пользователей сети своей худобой. Снимок появился в Instagram-аккаунте Леонида Агутина.

На кадре, сделанном во время концерта в честь Дня России, запечатлены улыбающиеся Агутин, Расторгуев, Григорий Лепс и Александр Маршал. «С Днем России вас, друзья!!! Будьте счастливы и обязательно здоровы!!!» — пожелал артист под публикацией.

Внимание россиян привлек внешний вид лидера группы «Любэ». «А что с Расторгуевым? Выглядит неважно… Но всем привет», «Эх, все стареют», «Расторгуев как вампир выглядит», «Батюшки, Расторгуева не узнать», — писали они в комментариях.

В свою очередь Леонид Агутин ответил одному из подписчиков: «С Колей все хорошо. Это я с эффектом переборщил».

Ранее в июне россияне не узнали похудевшего на карантине Николая Баскова. На опубликованном в сети кадре исполнитель попозировал вместе с телеведущим Иваном Ургантом. При этом их лица были покрыты блестками. «Ваню узнала, а Николая — нет», — комментировали поклонники публикацию.

Источник: Лента.Ру

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