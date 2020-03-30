Россиян обманули с помощью Малахова и доктора Мясникова

Интернет-мошенники использовали образы телеведущего Андрея Малахова и врача Александр Мясникова, известного телезрителям как доктор Мясников, для обмана россиян. Об этом говорится в расследовании журналиста Леонида Закошанского, опубликованном на сайте канала «Россия 1».

Для медицинской рекламы с участием Малахова был создан фальшивый сайт, копирующий настоящий. На ресурсе ведущий якобы продавал чудо-мазь для суставов. Малахов узнал об этом из интернета, после чего обратился за помощью к юристам, чтобы добиться блокировки сайтов.

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По его словам, такая тактика работала неэффективно, так как после введения запрета на один появлялся другой подобный сайт. Малахов отметил, что регистрировали ресурсы не в Москве, а на юге России. «Так продолжалось до тех пор, пока я уже сам не стал выходить в соцсети и кричать, что я не имею никакого отношения к этому», — рассказал ведущий.

Мясников отметил, что уже несколько лет ведет борьбу с мошенниками, выступающими от его имени. Он рассказал, что придумал термин для подобных медицинских афер — «бабкоразведение». Специалист подчеркнул, что в программах и интервью всегда сообщает об отсутствии реклам лекарств с его участием.

Ведущий Борис Корчевников рассказал программе, что в сети опубликовано интервью с якобы его участием. В нем журналист утверждает, что нашел лекарство от диабета. «Я, слава богу, диабетом никогда не болел и не пользовался никакими препаратами. И тем более не предлагал его другим людям, не давал никаких интервью на эту тему», — рассказал он.

Ранее сообщалось, что подобным образом аферисты используют образы доктора медицинских наук Елены Малышевой. Она сама пожаловалась на обманщиков, использующих ее фото в рекламе биологически активной добавки «Нейросистема 7».

Источник: Лента.Ру