Россиян предложили амнистировать по легким статьям КоАПа

30 апреля 2020     10
Россиян предложили амнистировать по легким статьям КоАПа

В России впервые предложили объявить амнистию по легким статьям Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Цель инициативы — смягчение негативных социально-экономических последствий распространения коронавируса.

Проект постановления «Об объявлении амнистии в отношении лиц, совершивших административные правонарушения», приуроченный к 75-летию победы в Великой Отечественной войне, в ближайшее время внесут в Госдуму. Авторами документа выступили депутаты Игорь Лебедев, Ярослав Нилов и Алексей Диденко.

Парламентарии предложили простить россиянам штрафы, в частности, за безбилетный проезд, за большинство нарушений правил дорожного движения и так далее. По мнению депутатов, амнистия в случае принятия поддержит россиян в тяжелой экономической ситуации.

Как считает вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев, правильно было бы простить населению какие-то мелкие штрафы, это серьезно не скажется на доходах федерального бюджета.

По мнению экспертов, подобная разовая акция возможна, но главное, чтобы люди понимали, что постоянно прощать штрафы им не будут.

Полную версию материала читайте в материале «Известий» 30 апреля.

Источник: Газета Известия

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