Россиян предупредили об аферах с цифровыми пропусками

Интернет-мошенники активизировались после введения в Москве пропускной системы из-за обострения ситуации с коронавирусом. В сети появились сайты и Telegram-каналы, которые продают жителям столицы и Петербурга спецпропуска, взимая за это деньги. О подобных аферах в своем Telegram-канале россиян предупреждает компания Group-IB, специализирующаяся на вопросах кибербезопасности.
Один из таких ресурсов появился еще 9 апреля: он предлагает изготовить цифровой пропуск онлайн, не подавая никаких анкет и заявлений. Все, что требуется — прислать копию паспорта. Мошенники предлагают оформить справку для передвижения по Москве за 3 тысячи рублей, для проезда по регионам России — за 3,5 тысячи. Пропуск для въезда в столицу и Петербург аферисты оценили в 4 тысячи рублей, для въезда в регионы — на 500 рублей дороже.
В то же время в Telegram-каналах появилась опция покупки «комплекта пропусков» — их стоимость варьируется от 3 до 5 тысяч рублей. Администраторы просят прислать инициалы и обещают, что документ будет готов в течение двух часов. Group-IB предупреждает, что эти и подобные группы являются мошенническими, а взаимодействие с ними ставит под угрозу данные пользователя. «Опасность в том, что жертвы могут не только потерять деньги: отправляя сканы своих паспортов они, сами того не зная, могут оказаться должниками микрокредитных организаций, или на них могут оформить потребительский кредит», — говорится в сообщении Group-IB.
Пропускной режим был введен мэром Москвы в связи с распространением нового коронавируса. После 15 апреля пропуски будут необходимы для передвижения на любом виде транспорта, включая такси. Для пешеходов пропускной режим пока не действует.
За последние сутки число новых случаев заражения коронавирусом в России превысило 2500. Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 18 328 случаев инфицирования в 82 регионах. За весь период выздоровели 1470 человек, умерли 148.
Зачем это нужно? Вирус распространяется в общественных местах — старайтесь их избегать. Домашний режим особенно важно соблюдать людям старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями. Молодым стоит воздержаться от личного общения с родителями, бабушками и дедушками и пожилыми людьми вообще. Старайтесь поддерживать контакты по телефону или через интернет — это поможет уберечь пожилых людей от опасности заражения.
Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха. Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура.
Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его.
Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.
При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.
— сайт стопкоронавирус.рф;
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Лента.Ру