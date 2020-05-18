Россиянам дали советы по избавлению от долгов

18 мая 2020     13
Россиянам дали советы по избавлению от долгов

Россиянам дали советы по избавлению от долгов: эксперт проекта Минфина России по финансовой грамотности Елена Кисмина рассказала РИА Новости, как правильно избавляться от долгового бремени.

Отмечается, что средний уровень закредитованности населения составляет около 47,1 процента.

«Если кредитов несколько, выпишите их по порядку от самого маленького до самого большого. Направьте все усилия на досрочное погашение первого, самого маленького кредита. Откладывайте каждую лишнюю копеечку на его погашение, а по остальным кредитам продолжайте вносить минимальные платежи», — посоветовала Кисмина.

Она также добавила, что, погасив первую задолженность, нужно переходить ко второй. По словам эксперта, стоит направлять на ее погашение сумму, которая раньше уходила на погашение первого долга, а сейчас «высвободилась».

Эксперт пообещала при таком подходе быстрый результат. Также, по ее словам, возникнет мотивация больше зарабатывать и откладывать.

Кисмина призвала выбирать банки, использующие низкие ставки по кредитам. «Заявки необходимо разослать в несколько банков, а после получения ответа рассчитать стоимость альтернативных кредитов, учитывая страховки, комиссии и прочие траты, и сопоставить эту сумму с расходами, которые вы будете нести», — подчеркнула эксперт.

Она напомнила, что некоторые категории граждан могут воспользоваться ипотечными или кредитными каникулами при тяжелом финансовом состоянии.

Источник: Лента.Ру

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