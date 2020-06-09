Россиянам дали возможность устроить фотосессию не выходя из дома

9 июня 2020     5
Россиянам дали возможность устроить фотосессию не выходя из дома

Пользователи соцсети «Одноклассники» получили возможность сделать профессиональную фотосессию получить свои фотопортреты, не выходя из дома. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Проект «Фото на диване» создан на базе собственной платформы видеозвонков «Одноклассников». На фотографиях, сделанных через видеозвонки, герои предстают в самых типичных ситуациях режима самоизоляции — с родными и близкими, во время работы или творчества. Во время карантина звонки оказались единственной возможностью увидеться с друзьями, организовать дистанционную учебу или работу, заниматься своим хобби.

Съемки вела фотограф Дарья Согомонян, которая с момента начала всеобщего режима самоизоляции проводит фотосессии через звонки на разных платформах. Фотограф связывалась с героями с помощью видеозвонков на «Одноклассниках», подмечала детали жизни, предлагала сфотографироваться с детьми или сделать отдельный портрет домашних питомцев.

«Проект показал, как звонки сопровождали жизнь героев в последние месяцы, а фотограф стремился передать их эмоции в самых домашних и душевных ситуациях, без постановочных снимков», — говорится в сообщении.

Главной деталью, метафорой «центра жизни» на всех фотографиях стал диван. По задумке авторов проекта, вся жизнь сосредоточена вокруг него: работа, отдых, приятные семейные вечера. Многие участники фотосессий признались, что своим друзьям, родным и коллегам они звонят именно с дивана.

Ранее сообщалось, что «Одноклассники» расширили возможности собственного сервиса голосовых и видеозвонков: теперь к звонку можно подключить собеседников, неавторизованных в социальной сети, с помощью приглашения-ссылки. Новый сервис гостевого доступа в звонок появился в десктопной версии ОК, а также в мобильных приложениях iOS и Android.

Источник: Лента.Ру

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