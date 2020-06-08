Россиянам назвали признаки некачественной колбасы

8 июня 2020     11
Россиянам назвали признаки некачественной колбасы

Авторы передачи «Тест» на телеканале «Москва 24», которая снимается при поддержке Роскачества, рассказали, как распознать некачественный сервелат. Выпуск, посвященный колбасе, опубликован на сайте, телеканала.

В первую очередь россиян призвали обращать внимание на цену сервелата: дешевле 500 рублей качественная колбаса стоит не будет, оптимальная цена для продукта с правильным составом — от 800 до 1000 рублей. При этом колбаса, которая хранится не при температуре от 0 до 10 градусов Цельсия, вероятно, является плохой.

Упаковка у сервелата должна быть сухой. Наличие капелек влаги означает опасность для здоровья потребителей — это признак нарушения технологии производства или неправильного хранения. Специалисты рекомендуют покупать колбасу из мяса категории «А», в которой не меньше 80 процентов мяса. При этом лучшая упаковка — вакуумная, а нарезка — заводская, а не магазинная, отмечают эксперты.

Ранее китайский портал Sina опубликовал статью, в которой автор восхищается российской колбасой и объясняет, за что ее любят в стране. Он назвал колбасу традиционным блюдом на русском столе и связал ее с национальным духом. По его мнению, будучи воинственным народом, русские готовят колбасы гораздо большего размера, чем встречаются в Китае.

Источник: Лента.Ру

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