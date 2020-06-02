Россиянам порекомендовали продолжить носить маски в сезон гриппа

2 июня 2020     8
Россиянам порекомендовали продолжить носить маски в сезон гриппа

Россиянам желательно продолжить носить медицинские маски в период сезонных инфекций. Такую рекомендацию 2 июня дал заместитель директора Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, доктор биологических наук Александр Семенов.

«Полностью мы, надеюсь, носить маски никогда не перестанем, потому что будут сезоны гриппа, сезоны респираторных вирусных инфекций. Это хорошая практика предотвращения их распространения», — приводит слова Семенова ТАСС.

Ученый также подчеркнул, что использование медицинских масок в общественных местах широко распространено в Японии, а также в крупных городах Европы и Америки. Там, когда человек плохо себя чувствует, он надевает маску.

«Это элемент заботы об окружающих», — заключил биолог.

1 июня министр промышленности и торговли Денис Мантуров сообщил, что к августу производство масок в России увеличат на 33%. По его словам, серийное производство масок к концу июля в стране будет более 12 млн в сутки.

Источник: Газета Известия

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