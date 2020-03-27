Россиянам посоветовали надевать трусы во время работы из дома

27 марта 2020     6
Россиянам посоветовали надевать трусы во время работы из дома

Российские туристы дали советы по поводу организации работы в удаленном формате. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса бронирования авиабилетов Aviasales, поступившие в редакцию «Ленты.ру».

Согласно полученным данным, большинство россиян советуют «отгородиться от родственников и домашних любимцев прочной дверью», чтобы сделать работу из дома максимально продуктивной. Не менее популярной рекомендацией оказалась покупка качественных наушников или беруш, а для тех, кто дома шумит, — настольных игр, наборов для творчества и других игрушек.

Также участники исследования посоветовали тщательно приводить себя в порядок — надевать для работы «деловую пижаму» или всерьез соблюдать дресс-код, а также очистить письменный стол, заклеить веб-камеру на домашнем компьютере и «на всякий случай все-таки надеть трусы».

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00:01 — 18 марта

В то же время некоторые респонденты посетовали на то, что домашний офис им не подходит. «Не могу работать удаленно! Работаю в спальне — спать хочется, сяду на кухне — есть хочется. В гостиной нельзя — дети дерутся», — пожаловался один из них. Другие пользователи поддержали автора записи, отметив, что, помимо этого, скучают по живому общению с коллегами.

24 марта сообщалось, что российские туристы раскрыли свой досуг во время пребывания на карантине из-за пандемии коронавируса. Так, большинство россиян воспользовались ситуацией, чтобы сделать давно задуманный ремонт или генеральную уборку. Не меньшее число участников опроса заметили, что уделяют больше времени учебе или работе.

Источник: Лента.Ру

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