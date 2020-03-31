Россиянам посулили массовый переезд в село из-за коронавируса

31 марта 2020     21
Россиянам посулили массовый переезд в село из-за коронавируса

Специлисты Россельхозбанка выделили несколько трендов социально-экономической транформации, которые могут стать актуальными на фоне пандемии коронавируса. В частности, некоторым россиянам посулили переезд в села. Об этом говорится в пресс-релизе, который имеется в распоряжении редакции «Ленты.ру».

По оценкам экспертов, сельская местность в России готова принять минимум 2-3 миллиона человек в течение нескольких лет. «Если принимать в расчет более длительные сроки, то российское село обладает практически неограниченным потенциалом для возвращения населения», — говорится в исследовании.

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Еще один тренд — изменение структуры занятости. Многих перевели на удаленную работу. В итоге может стать ясно, что постоянное присутствие в одном месте вовсе не является обязательным. Также в банке указали на рост инвестиций в инновации. «Среди них стоит отметить технологию дополненной и виртуальной реальности, передачи больших массивов данных на значительные расстояния. Все более популярными будут финансовые вложения в строительство автоматизированных и роботизированных складов в удаленной местности, в развитие воздушного транспорта (личного и беспилотного), а также в альтернативную энергетику», — уточнили специалисты.

По прогнозам, «паническая скупка продовольствия вряд ли выйдет за рамки торговых сетей и совсем маловероятно коснется деревенского магазина». Так что в скором времени может вырасти спрос на продукцию, выращенную своими руками. Также ситуация с коронавирусом способна стимулировать процесс роботизации.

По последним данным, в России коронавирусом заражены более двух тысяч человек. В некоторых регионах введен режим самоизоляции.

Как спастись от коронавируса?
Старайтесь не выходить из дома без необходимости

Зачем это нужно? Вирус распространяется в общественных местах — старайтесь их избегать. Домашний режим особенно важно соблюдать людям старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями. Молодым же стоит воздержаться от личного общения с родителями, бабушками и дедушками и пожилыми людьми вообще. Старайтесь поддерживать контакты по телефону или через интернет — это поможет уберечь пожилых людей от опасности заражения.

Соблюдайте дистанцию в общественных местах

Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха. Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура.

Регулярно мойте руки

Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его.

По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот

Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.

Соблюдайте правила респираторной гигиены

При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.

Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.

При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью

Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.

Полезные сайты и телефоны:

— сайт стопкоронавирус.рф;
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.

Источник: Лента.Ру

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