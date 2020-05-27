Россиянам предрекли возвращение с дач в квартиры

27 мая 2020     17
Россиянам предрекли возвращение с дач в квартиры

Заместитель министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин предрек, что после окончания эпидемии россияне вернутся в квартиры, а дачи и коттеджи останутся запасным аэродромом и местом отдыха на выходных. Об этом он сказал в ходе онлайн-конференции «Инфраструктурные проекты: курс на развитие городов», передает «Интерфакс».

Стасишин сказал, что загородные дома точно не останутся постоянным местом проживания, «потому что когда вы будете тратить 2-2,5 часа на то, чтобы доехать до работы, я думаю, через две-три недели у вас ощущение комфортного проживания будет исчерпано, особенно когда дети в школу пойдут».

Замминистра отметил, что все-таки в современных реалиях жить и работать надо в квартире. «Месяц можно дистанционно поработать, ну полтора месяца, а потом без общения с людьми, без живой передачи информации и даже там каких-то конфликтов точно не будет развития», — подчеркнул Стасишин.

Также он добавил, что в России требуется вводить новые стандарты качества жилья. «Точно могу сказать, что будет тренд на увеличение объемов квадратных метров квартир в случае роста доходов населения, на улучшение качества микрорайонов, в которых живут люди. Это стопроцентно будет», — подытожил Стасишин.

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Источник: Лента.Ру

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Россиянам предрекли возвращение с дач в квартиры
Россиянам предрекли возвращение с дач в квартиры

Заместитель министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин предрек, что после окончания эпидемии россияне вернутся в квартиры, а дачи и коттеджи …



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