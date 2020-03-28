Россиянам рекомендовали отложить путешествия по стране

28 марта 2020     13
Россиянам рекомендовали отложить путешествия по стране

Ростуризм призвал планирующих поездки по России туристов перенести сроки путешествия до нормализации эпидемиологической обстановки. Об этом говорится в заявлении на сайте ведомства.

Туроператоров и отели просят оказать максимальное содействие туристам в переносе туров по России на более поздний срок.

«Прошу туристов временно воздержаться от поездок и перенести время отдыха на более поздние сроки. Туроператоров, отели прошу оказать максимальное содействие туристам в переносе времени отдыха, по возможности не ухудшая условий этих поездок», — сказала глава Ростуризма Зарина Догузова.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил с 28 марта до 1 июня приостановить деятельность объектов массового отдыха, расположенных в курортах федерального, регионального и местного значения.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса. Из-за нового вируса многие страны ограничили авиасообщение и закрыли свои границы.

По данным Worldometer на 27 марта, всего в мире зарегистрировано свыше 532 тыс. случаев заболевания, скончались 24 тыс. человек, вылечились более 124 тыс. пациентов. По последним данным, в России подтверждено 1036 случаев заболевания коронавирусом. Зафиксированы три летальных исхода.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112.

Источник: Газета Известия

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