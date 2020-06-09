Россиянам вновь разрешили поездки за границу

9 июня 2020     15
Россиянам вновь разрешили поездки за границу

Правительство разрешило россиянам выезжать за границу для работы, учебы в медицинских целях или ради ухода за родственниками. Постановление было принято 6 июня и вступило в силу в тот же день.

По словам премьер-министра РФ Михаила Мишустина, также документ дает право иностранным гражданам въезжать на территорию России, чтобы позаботиться о больных родственниках или получить лечение.

Глава правительства указала, что с марта принято решение ограничить въезд и выезд из РФ для предотвращения дальнейшего распространения коронавируса, однако есть ряд ситуаций, которые должна подпадать под исключения.

«Для многих людей очень важно сейчас находиться в нашей стране, в том числе чтобы, например, помочь заболевшим родственникам. Другим же, наоборот, необходимо выехать в силу серьезных причин», — сказал Мишустин 8 июня.

Он добавил, что в правительство поступило много обращений по данному вопросу.

Теперь для выезда за границу россиянам необходимо будет предъявить документы, подтверждающие цель поездки. А именно, в случае необходимости оказания помощи родственникам понадобятся справки, подтверждающие, что человек нуждается в уходе, а также документ, подтверждающий родство.

Граждане РФ, выезжающие с целью работы, должны иметь трудовой договор. Если россиянин намерен выехать с целью обучения, нужно будет предъявить документ от российского образовательного учреждения о направлении в зарубежную организацию.

Ранее, в понедельник, стало известно, что власти России и Италии обсудили возобновление туристических потоков между странами после снятия ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса.

Источник: Газета Известия

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