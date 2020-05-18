Россиянам задумали сильнее ограничить доступ к спиртному

18 мая 2020     14
Россиянам задумали сильнее ограничить доступ к спиртному

Около половины российских регионов задумали ужесточить условия торговли алкоголем. Они готовятся ввести запрет на продажу спиртных напитков в барах, кафе и ресторанах, которые расположены в жилых домах, с залом обслуживания менее 50 квадратных метров. Об этом пишет «Коммерсантъ».

В Севастополе, Брянской области и Подмосковье соответствующие законопроекты уже были приняты в первом чтении.

До конца текущего месяца российские регионы могут сами устанавливать собственные ограничения по этому вопросу, отметил председатель комитета по производству пивоваренной продукции и напитков брожения «Опоры России» Алексей Небольсин. По его словам, меры региональных властей могут коснуться и полноценных ресторанов площадью около 120 квадратных метров.

Небольсин подчеркнул, что в стране около 30 тысяч ресторанов, кафе и баров, которые расположены в жилых домах и имеют право на торговлю спиртными напитками. С учетом того, что продажа алкоголя приносит до 50 процентов выручки, ужесточение условий приведет к тому, что работа большинства заведений станет нерентабельной, отметил Небольсин. Он добавил, что такие меры усугубят положение отрасли, и без того пострадавшей на фоне пандемии коронавируса.

5 мая в России запретили «наливайки» в жилых домах — объекты общепита, где продают алкоголь, зачастую нелицензированный. Запрет касается тех заведений, площадь которых меньше 20 квадратных метров. Такие мини-бары нельзя размещать не только в жилых домах, но и в пристройках к ним, а также на прилегающих территориях. Авторы законопроекта утверждают, что жители зданий, где находятся подобные заведения, негативно относятся к ним и регулярно жалуются на шум.

Источник: Лента.Ру

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