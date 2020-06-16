Россияне массово отказались от поездок на отдых в 2020 году

16 июня 2020     11
Россияне массово отказались от поездок на отдых в 2020 году

Российские туристы массово отказались от поездок на отдых в 2020 году на фоне пандемии коронавируса. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса путешествий «Туту.ру», поступившие в редакцию «Ленты.ру».

Согласно полученным данным, чуть менее половины путешественников, 46 процентов, приняли решение никуда не ездить в текущем году. 23 процента опрошенных сообщили, что готовы отправиться в поездку по России, но исключительно из-за невозможности улететь за границу.

Кроме того, 17 процентов респондентов признались, что рассматривают варианты отдыха в России и с радостью поедут на отечественные курорты к морю, а 14 процентов в целом позитивно относятся к идее полностью переключиться на отпуск внутри страны.

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Также стало известно, что самыми популярными летними направлениями в настоящее время оказались перелеты по маршрутам из Москвы в Симферополь, Сочи, Минеральные Воды, Анапу, Махачкалу, Краснодар, Уфу, Калининград и Санкт-Петербург, а также по направлению из Северной столицы в Симферополь.

8 июня сообщалось, что почти каждый пятый житель России отказался от отпуска из-за пандемии коронавируса. При этом 30 процентов туристов решили отменить путешествия за границу, а 25 процентов — отказались и от поездок по России.

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Источник: Лента.Ру

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