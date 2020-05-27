Россияне массово забрали валюту из банков

27 мая 2020     16
Россияне массово забрали валюту из банков

Россияне в апреле 2020 года четвертый месяц подряд продолжили массово выводить валюту с банковских депозитов. Согласно статистике Банка России, из кредитных учреждений забрали 1,1 миллиарда долларов.

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По данным регулятора, с начала года россияне сняли со счетов почти весь объем валюты, который накопился за 2019 год. Со счетов вывели 8,3 миллиарда долларов, тогда как за прошлый год было накоплено 8,6 миллиарда. Наибольший отток средств пришелся на март 2020 года, когда россияне сняли со счетов 5 миллиардов долларов. Исход валютных депозитов из банков наблюдался на фоне обвала рубля и падения финансовых рынков. На 1 мая в российских банках объем вкладов физлиц в иностранной валюте составил 88,2 миллиарда долларов. Это на 1,2 процента меньше, чем месяцем ранее.

Причинами оттока валютных депозитов эксперты называют их низкую доходность и слухи о якобы существующих планах изъятия вкладов, сказал руководитель рейтинговой службы Национального рейтингового агентства Сергей Гришунин в беседе с принадлежащим Григорию Березкину изданием РБК. Кроме того, банки в 2020 году сами начали закрывать линейки подобных вкладов, добавил старший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Руслан Коршунов.

Источник: Лента.Ру

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