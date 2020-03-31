Россияне начали скупать морозилки для запасов еды

31 марта 2020     24
Россияне начали скупать морозилки для запасов еды

Россияне начали скупать морозильные камеры для хранения в них дополнительных запасов еды. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные онлайн-ритейлеров.

За последние две недели спрос на морозилки доходил до 1,7 тысячи процентов.

Так, спрос на холодильники и морозильные камеры вырос на «Яндекс.Маркете», а также на маркетплейсе «Беру». На последнем с 16 по 22 марта количество соответствующих запросов выросло на 50 процентов по сравнению с прошлой неделей. С 7 по 17 марта возник аномальный спрос, количество заказов выросло в шесть раз, а средний чек — в полтора раза.

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На «Яндекс.Маркете» вдвое вырос интерес к холодильникам. Морозильные камеры стали искать в три раза чаще, чем в марте 2019-го. В интернет-магазине «Холодильник.ру» продажи товаров выросли в 5,3 раза. В goods.ru. морозильные камеры стали покупать в 17 раз чаще, чем в прошлом году.

Диетолог Минздрава Виктор Тутельян отметил, что замороженные продукты дольше хранятся, но все же призвал не делать слишком больших запасов. «Со временем содержание питательных веществ в этих продуктах уменьшается, поэтому лучше иметь небольшие запасы и регулярно их обновлять», — рассказал специалист.

В марте россияне в отдельных регионах устроили ажиотаж в продуктовых магазинах, начав массово скупать еду. В этих субъектах рост спроса на продукты достигал 70 процентов. Также россияне начали массово скупать алкоголь.

Как спастись от коронавируса?
Старайтесь не выходить из дома без необходимости

Зачем это нужно? Вирус распространяется в общественных местах — старайтесь их избегать. Домашний режим особенно важно соблюдать людям старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями. Молодым же стоит воздержаться от личного общения с родителями, бабушками и дедушками и пожилыми людьми вообще. Старайтесь поддерживать контакты по телефону или через интернет — это поможет уберечь пожилых людей от опасности заражения.

Соблюдайте дистанцию в общественных местах

Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха. Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура.

Регулярно мойте руки

Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его.

По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот

Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.

Соблюдайте правила респираторной гигиены

При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.

Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.

При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью

Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.

Полезные сайты и телефоны:

— сайт стопкоронавирус.рф;
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.

Источник: Лента.Ру

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