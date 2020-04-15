Россияне нашли замену заграничным курортам

15 апреля 2020     1
Россияне нашли замену заграничным курортам

Российские граждане начали рассматривать недвижимость на черноморских курортах страны как альтернативу зарубежной, говорится в материалах агентства «МИЭЛЬ-Сеть офисов недвижимости», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Из-за этого спрос на жилье только в Сочи заметно увеличился — на 20 процентов по сравнению с показателями весны 2019-го, подсчитали риелторы. Переориентироваться с заграницы на Краснодарский край людей вынудили пандемия коронавируса и падение курса рубля. Многие таким образом нашли адекватную замену популярным заграничным курортам.

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«События последних недель показали, что никто не защищен от форс-мажора. Границы могут закрыться, планы людей — измениться в одночасье. И сегодня многие россияне обратили свой взгляд на Сочи, поскольку это возможность купить недвижимость рядом с морем, но в своей стране, и за рубли», — указывают специалисты. Большинство запросов на покупку жилья в Сочи поступают от жителей Москвы, городов Урала и Сибири, из Санкт-Петербурга, отмечают в «МИЭЛЬ».

Ранее в апреле стало известно, что быстрое распространение коронавируса по всему миру заставило российских инвесторов в недвижимость активнее оформлять паспорта стран Карибского бассейна и американские грин-карты.

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Источник: Лента.Ру

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