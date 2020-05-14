Россияне назвали самый опасный транспорт в условиях пандемии коронавируса

14 мая 2020     14
Россияне назвали самый опасный транспорт в условиях пандемии коронавируса

Российские туристы назвали вид транспорта, который вызывает у них наибольшие опасения по поводу безопасности в условиях пандемии коронавируса. Об этом говорится в исследовании сервиса бронирования билетов Biletix, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Согласно полученным данным, большинство россиян, 28 процентов, в сложившихся обстоятельствах назвали самыми ненадежными средствами передвижения круизные лайнеры и автобусы. 26 процентов респондентов считают, что в настоящее время опаснее всего путешествовать на поездах, а 21 процент — на самолетах.

При этом стало известно, что более половины участников опроса положительно относятся к дополнительным мерам по обеспечению эпидемиологической безопасности на транспорте. 77 процентов уверены, что улучшение качества санитарной обработки самолетов, частая замена фильтров в кондиционерах, а также раздача масок и перчаток помогут снизить риск заражения, однако 13 процентов уверены, что такие нововведения бессмысленны.

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00:04 — 20 апреля

В то же время российские туристы не готовы переплачивать за путешествия в связи с новыми требованиями. 37 процентов опрошенных не против подорожания авиабилетов на сумму до десяти процентов от стоимости, семь процентов — до трети, а три процента — до 50 процентов.

24 апреля сообщалось, что в сфере пассажирских авиаперевозок после спада заболеваемости прогнозируются масштабные изменения. В первую очередь будущие нововведения затронут процесс регистрации на рейс в аэропорту — по мнению экспертов, он может стать полностью бесконтактным за счет устройств, сканирующих уникальные коды или считывающих голосовые команды.

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Источник: Лента.Ру

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