Россияне побоялись ехать на курорты Крыма и Сочи

4 июня 2020     8
Россияне побоялись ехать на курорты Крыма и Сочи

Российские туристы побоялись ехать на отечественные курорты и начали массово отменять бронирования в объектах размещения Крыма и Сочи. Об этом порталу TourDom.ru сообщили местные отельеры и принимающие компании.

Согласно данным Ассоциации малых отелей Крыма, на период в начале июня снято уже около 40 процентов заявок, также отменяются поездки, запланированные на июль и даже август. При этом возврат денег клиентам осложняется отсутствием средств у отельеров.

В организации предполагают, что аннуляции бронирований связаны с тем, что «у людей нет ясности» и четкого алгоритма действий. «Туристы (…) боятся и просят перенести заявки (…). Они психологически устали, подавлены и не верят своим глазам и ушам, хорошие новости воспроизводят гораздо с большим недоверием, чем плохие», — отметила руководитель Ассоциации инициатив севастопольского турбизнеса Дарья Журавлева.

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Аналогичная ситуация наблюдается на курортах Сочи. Местные туроператоры считают, что туристы отменяют поездки в ближайшие сроки из-за не до конца снятых ограничений и сложностей со сбором всех необходимых для въезда документов. Полноценные заезды отдыхающих в городе ожидаются только к концу лета.

2 июня пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина сообщила, что туристы начали массово отказываться от забронированных поездок в Сочи из-за новых правил при заселении, введенных на фоне пандемии коронавируса. Речь идет о необходимости предоставлять справки об отсутствии коронавирусной инфекции, выданные не позднее чем за 48 часов, а также свидетельства об отсутствии контактов с зараженными.

«Безопасный и контролируемый» запуск внутреннего туризма в России состоялся в начале июня. На первом этапе открываются санатории с медицинской лицензией. Также власти разрабатывают правила для дальнейшего открытия отелей, пляжей, курортов, круизов и других составляющих туристической отрасли.

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Источник: Лента.Ру

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