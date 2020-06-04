Россияне побоялись ехать на курорты Крыма и Сочи

Российские туристы побоялись ехать на отечественные курорты и начали массово отменять бронирования в объектах размещения Крыма и Сочи. Об этом порталу TourDom.ru сообщили местные отельеры и принимающие компании.
Согласно данным Ассоциации малых отелей Крыма, на период в начале июня снято уже около 40 процентов заявок, также отменяются поездки, запланированные на июль и даже август. При этом возврат денег клиентам осложняется отсутствием средств у отельеров.
В организации предполагают, что аннуляции бронирований связаны с тем, что «у людей нет ясности» и четкого алгоритма действий. «Туристы (…) боятся и просят перенести заявки (…). Они психологически устали, подавлены и не верят своим глазам и ушам, хорошие новости воспроизводят гораздо с большим недоверием, чем плохие», — отметила руководитель Ассоциации инициатив севастопольского турбизнеса Дарья Журавлева.
Аналогичная ситуация наблюдается на курортах Сочи. Местные туроператоры считают, что туристы отменяют поездки в ближайшие сроки из-за не до конца снятых ограничений и сложностей со сбором всех необходимых для въезда документов. Полноценные заезды отдыхающих в городе ожидаются только к концу лета.
2 июня пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина сообщила, что туристы начали массово отказываться от забронированных поездок в Сочи из-за новых правил при заселении, введенных на фоне пандемии коронавируса. Речь идет о необходимости предоставлять справки об отсутствии коронавирусной инфекции, выданные не позднее чем за 48 часов, а также свидетельства об отсутствии контактов с зараженными.
«Безопасный и контролируемый» запуск внутреннего туризма в России состоялся в начале июня. На первом этапе открываются санатории с медицинской лицензией. Также власти разрабатывают правила для дальнейшего открытия отелей, пляжей, курортов, круизов и других составляющих туристической отрасли.
.covid { display: block; position: relative; width: 100%; max-width: 620px; margin: 20px auto; padding: 13px 15px 17px; box-sizing: border-box; background-color: #fff; border: 1px solid #eaeaea; border-radius: 6px; text-decoration: none; } .covid__arrow { position: absolute; width: 17px; height: 1px; bottom: 22px; right: 15px; background: #292929; } .covid__arrow:before, .covid__arrow:after { display: block; position: absolute; content: ''; top: -2px; right: -1px; width: 6px; height: 1px; background: #292929; -webkit-transition: 0.2s background ease-in; transition: 0.2s background ease-in; } .covid__arrow:before { top: -2px; -webkit-transform: rotate(45deg); transform: rotate(45deg); } .covid__arrow:after { top: 2px; -webkit-transform: rotate(-45deg); transform: rotate(-45deg); } .covid__title { margin-bottom: 4px; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-weight: bold; font-size: 16px; line-height: 22px; color: #c33; } .covid__subtitle { max-width: 80%; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 18px; color: #292929; } .covid:hover .covid__arrow { background: #c33; } .covid:hover .covid__arrow:before, .covid:hover .covid__arrow:after { background: #c33; } @media screen and (min-width: 768px) { .covid { padding: 18px 29px 20px 20px; background: #f3f3f3; border-color: #f3f3f3; border-radius: 2px; } .covid__title { font-family: 'PT Sans', 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 20px; line-height: 22px; } .covid__subtitle { max-width: 80%; font-family: 'PT Serif', Georgia, 'Times New Roman', Times, serif; font-size: 16px; line-height: 22px; } .covid__arrow { bottom: 27px; right: 19px; } }
Источник: Лента.Ру