Россияне рассказали о планах после снятия ограничений

Большинство россиян после снятия ограничений, введенных из-за коронавируса, намерены начать активную социальную жизнь. При этом в приоритете оказались прогулки, поездки на природу и встречи с друзьями, свидетельствуют данные опроса компании Magram Market Research (есть у «Известий»).

Как показал опрос, планы граждан можно разделить на три условные категории.

В первуюочередь вошло стремление свободно и без ограничений выходить на улицу. Так, 40% респондентов заявили, что пойдут гулять, 36% хотят съездить в лес, на дачу или в поход, у 32% опрошенных в планах встретиться с друзьями или поехать на шашлыки. При этом только 19% россиян хотят навестить родителей.

Вторая категория респондентов затронула привычную городскую жизнь. Так, 25% респондентов рассказали, что отправятся по магазинам, по 22% собрали ответы «пойду в салон красоты» и «пойду в кино, театр, музей». 18% опрошенных собираются в спортзал.

В третью категорию вошли планы изменить свое финансовое положение. Так, 11% заявили, что ничего делать не будут, так как нет денег, а практически каждый пятый (18%) намерен искать работу.

«То, что каждый пятый указал на необходимость поиска новой работы, а каждый десятый — на отсутствие возможностей для каких-либо развлечений, говорит не только об ухудшении материального положения граждан, но и об отсутствии у них финансовой подушки безопасности», — пояснила исполнительный директор MAGRAM MR Наталия Турунова.

По мнению эксперта, тот факт, что у многих россиян накоплений не хватило на даже минимальный срок карантина, является очевидным.

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