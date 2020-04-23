Россияне собрались сократить расходы на большинство товаров

Россияне собрались сократить расходы на большинство категорий товаров в ближайшие полгода. Об этом свидетельствуют результаты исследования компании BCG и холдинга «Ромир», передает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

По данным аналитиков, спрос упадет в 90 процентов товарных категорий. Больше всего от этого пострадают сферы развлечений и досуга. Отмечается, что россияне планируют сокращать расходы в ближайшие шесть месяцев даже при условии снятия ограничений, вызванных ситуацией с коронавирусом.

В частности, 38 процентов опрошенных снизят траты на алкоголь, еще 32 процента — на косметику, макияж и парфюмерию, а 21 процент россиян планируют тратить меньше денег на одежду. Расходы на стационарную электронику и бытовую технику уменьшат 31 процент респондентов, на мобильные устройства — 29 процентов, на мебель и интерьер — 26 процентов опрошенных.

В опросе участвовали 1,2 тысяч человек по всей России из разных социально-демографических групп с углубленным исследованием в Москве. Данные о потребительских расходах были проанализированы в более чем 40 товарных категориях. Первый срез исследования был проведен в первой половине апреля 2020 года.

Источник: Лента.Ру