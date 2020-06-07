Россияне стали чаще пользоваться Системой быстрых платежей

Коронавирус ускорил развитие Системы быстрых платежей (СБП). В мае россияне сделали свыше 2 млн переводов с помощью сервиса на сумму более 20 млрд рублей, рассказали «Известиям» в Центробанке.

Общие показатели за всё время работы СБП на 1 июня 2020 года достигли 16 млн операций объемом 135 млрд рублей.

Рост транзакций через СБП в апреле-мае усилился. На это повлияла как отмена комиссий с 1 мая, так и подключение Сбербанка к СБП.

По оценкам крупнейших участников СБП, в весенние месяцы объем перечислений рос опережающими темпами. Исходящие переводы из Абсолют Банка выросли в 3,5 раза в апреле, все перечисления в СКБ-Банке в мае — на 60%, оценили для «Известий» в этих кредитных организациях. В ВТБ отметили, что увеличился средний чек входящих перечислений.

Подробнее читайте в материале «Известий» 8 июня