Россияне стали чаще пользоваться Системой быстрых платежей

7 июня 2020     18
Россияне стали чаще пользоваться Системой быстрых платежей

Коронавирус ускорил развитие Системы быстрых платежей (СБП). В мае россияне сделали свыше 2 млн переводов с помощью сервиса на сумму более 20 млрд рублей, рассказали «Известиям» в Центробанке.

Общие показатели за всё время работы СБП на 1 июня 2020 года достигли 16 млн операций объемом 135 млрд рублей.

Рост транзакций через СБП в апреле-мае усилился. На это повлияла как отмена комиссий с 1 мая, так и подключение Сбербанка к СБП.

По оценкам крупнейших участников СБП, в весенние месяцы объем перечислений рос опережающими темпами. Исходящие переводы из Абсолют Банка выросли в 3,5 раза в апреле, все перечисления в СКБ-Банке в мае — на 60%, оценили для «Известий» в этих кредитных организациях. В ВТБ отметили, что увеличился средний чек входящих перечислений.

Подробнее читайте в материале «Известий» 8 июня

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

Пьяные россияне подрались с полицейскими в первый день открытия ресторанов
Пьяные россияне подрались с полицейскими в первый день открытия ресторанов

В Краснодаре в первый день открытия кафе и ресторанов после снятия ограничений россияне устроили пьяный дебош, подравшись с сотрудниками полиции. …


Названы цели России в ливийском конфликте
Названы цели России в ливийском конфликте

Россия нацелена на создание военной базы в Ливии и на противодействие США в регионе. Об этом сообщает агентство «Анадолу» со …


Абрамович купил картину «Крик» за 120 миллионов долларов
Абрамович купил картину «Крик» за 120 миллионов долларов

Российский олигарх Роман Абрамович приобрел картину «Крик» норвежского художника Эдварда Мунка. Об этом сообщает Telegram-канал Sotheby’s Life. Стоимость картины составила …


Похищение сына адвоката Скрыпника могло быть связано с бандой Гагиева
Похищение сына адвоката Скрыпника могло быть связано с бандой Гагиева

Следствие проверяет версию о связи похищения сына адвоката Константина Скрыпника с участием юриста в деле банды Аслана Гагиева. Перед похищением …


Россияне стали чаще пользоваться Системой быстрых платежей
Россияне стали чаще пользоваться Системой быстрых платежей

Коронавирус ускорил развитие Системы быстрых платежей (СБП). В мае россияне сделали свыше 2 млн переводов с помощью сервиса на сумму …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты