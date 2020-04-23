Россияне заменят мигрантов на стройках

Большинство российских застройщиков обладают запасом прочности и успешно переживут текущий кризис, обусловленный падением цен на нефть и пандемией коронавируса. Проблемы могут возникнуть с привлечением рабочей силы, но иностранцев на стройках можно заменить россиянами, говорится в сообщении девелопера «КОРТРОС», поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Как отмечают представители стройотрасли, девелопмент вскоре после приостановки карантина выйдет на плановые объемы производства. «Естественно, справятся те, кто сейчас готовится к внутренней перестройке бизнес-процессов на стройке», — подчеркивается в сообщении. «В настоящее время отрасль достаточно стабильна», — констатируют в «КОРТРОС».

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При этом в компании отмечают, что «тонко настроены графики работы подрядных организаций и механизмы перевахтовки — это хрупкий механизм». Приостановка строительства может осложнить работу генподрядных организаций, но есть возможность заместить иностранную рабочую силу внутренней. «В ближайшее время откроются двери для привлечения к стройке людей из регионов РФ», — говорится в сообщении.

Ранее в апреле международное рейтинговое агентство Moody’s ухудшило прогноз по мировому строительному сектору из-за пандемии коронавируса. По прогнозам аналитиков, доходы строительных компаний снизятся в 2020 году. Провал бизнеса строителей провоцируют одновременно несколько факторов: это распространение коронавирусной инфекции, ухудшение перспектив мировой экономики и снижение цен на нефть.

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Источник: Лента.Ру