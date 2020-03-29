Россиянин из мести убил семью с двумя детьми

Житель Якутии, проходящий по делу о сбыте наркотиков, убил семью с двумя детьми. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета России по республике.

По информации РЕН ТВ, мотивом убийства могла стать месть главе семейства Андрею Б., который также проходит по делу о сбыте наркотиков. Как отмечает телеканал, мужчина дал показания против своего знакомого, подозреваемого в настоящее время в убийстве семьи из четырех человек.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство»).

26 марта сообщалось, что в Санкт-Петербурге местный житель убил родителей и сам вызвал полицию. Двойное убийство произошло вечером 25 марта в квартире на Казанской улице района Малая Охта. После совершения преступления убийца сам вызвал полицию. На допросе он объяснил, что зарезал родителей во сне, чтобы избавить их от «земных страданий».

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Источник: Лента.Ру