Россиянин ограбил нескольких жителей и пригрозил взорвать дом на Украине

5 мая 2020     13
Россиянин ограбил нескольких жителей и пригрозил взорвать дом на Украине

Украинские полицейские задержали в Киевской области гражданина России, которые ограбил нескольких местных жителей и пригрозил взорвать многоэтажный дом. Об этом сообщается на сайте Нацполиции Украины.

По информации ведомства, россиянин силой отобрал мобильные телефоны у трех местных жителей, одной из жертв он угрожал ножом. После чего мужчина заперся в собственной квартире и из окна начал выкрикивать угрозы взорвать многоэтажку. С прибывшими на место полицейскими он отказался вести диалог, в связи с чем его квартиру взяли штурмом.

В ходе обыска в его квартире сотрудники правоохранительных органов нашли похищенные телефоны, взрывных устройств при этом не обнаружено. Заведены уголовные дела, о задержании полицейские сообщили в посольство России на Украине и МИД страны.

30 апреля в Харькове украинские полицейские задержали голую женщину с ножом и пакетом, в котором находилась отрезанная голова ее дочери. Силовики обнаружили женщину в неадекватном состоянии. В полицию обратился 40-летний житель села Подворки. Он проживал в доме с 38-летней сестрой и 11-летней племянницей. Именно он и обнаружил обезглавленное тело девочки.

*** Обратная связь с отделом «Бывший СССР»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: exussr@lenta-co.ru

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

На экскурсию по городам-героям России можно отправиться виртуально
На экскурсию по городам-героям России можно отправиться виртуально

Все желающие теперь могут оправиться в интернет-путешествие по городам-героям Великой Отечественной войны в рамках социального проекта «Путь к Победе» находясь …


Севастопольцы приглашаются к участию в акции «Бессмертный полк онлайн»
Севастопольцы приглашаются к участию в акции «Бессмертный полк онлайн»

Народное шествие «Бессмертный полк» из-за пандемии коронавируса будет проходить в режиме онлайн. Для того, чтобы принять в нем участие, необходимо …


В Севастополе семеро строителей заболели коронавирусом
В Севастополе семеро строителей заболели коронавирусом

На утро 5 мая в Севастополе выявлено семь новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Все новые пациенты – строители с военных …


В Севастополе отметили День советской печати
В Севастополе отметили День советской печати

5 мая 1912 года вышел первый номер газеты Правда. Спустя 10 лет в этот день стали отмечать День советской печати. …


Россиянин ограбил нескольких жителей и пригрозил взорвать дом на Украине
Россиянин ограбил нескольких жителей и пригрозил взорвать дом на Украине

Украинские полицейские задержали в Киевской области гражданина России, которые ограбил нескольких местных жителей и пригрозил взорвать многоэтажный дом. Об этом …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты