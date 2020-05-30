Россиянка рассказала полиции о многочасовом изнасиловании

В Башкирии правоохранители разыскивают мужчину, который подозревается в многочасовом изнасиловании и удержании работницы одной из школ села в Белорецком районе. О преступлении полиции рассказала потерпевшая, передает агентство «UfacityNews».

По словам россиянки, 28 мая неизвестный затащил ее в свой автомобиль, где удерживал и совершал насильственные действия сексуального характера в течение пяти часов.

Со ссылкой на свои источники агентство пишет, что полицейские установили личность подозреваемого — им оказался ранее судимый за аналогичное преступление 29-летний местный житель. По месту прописки его не оказалось, разыскные мероприятия продолжаются.

С места происшествия изъяли автомобиль и одежду потерпевшей.

16 мая об изнасиловании рассказала беременная 13-летняя школьница Дарья из Красноярского края. По ее словам, подросток надругался над ней в подъезде в темное время суток, поэтому никто не мог прийти ей на помощь.

8 апреля сообщалось, что во Владимире ранее судимый 35-летний мужчина пойдет под суд за попытку двойного изнасилования в женском туалете общежития.

Источник: Лента.Ру