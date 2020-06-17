Россиянки перечислили худшие комплименты от мужчин

Одна из ведущих программы «Давай поженимся!» сваха Роза Сябитова призвала женщин с достоинством реагировать на мужские комплименты и отвечать на них. В посте в Instagram она также попросила россиянок перечислить самые нелепые комплименты, которые они получали от представителей противоположного пола.

@kaminarikon вспомнила, как один мужчина, намекая на ее невысокий рост сказал, что она настолько маленькая, что поместится в багажнике автомобиля. «Я ответила, что он в багажнике тоже поместится, но частями», — парировала на комплимент женщина. @zolotykh86 рассказала, что однажды незнакомый мужчина в автобусе сказал, что ей не идут ее колготки. А @juicy_fruit_elen посчитала худшим комплиментом фразу «мне нравятся твои морщинки».

Кроме того, многие женщины оказались недовольны неудачными сравнения. К примеру, @maslova_elena23 сообщила, что однажды услышала в свой адрес «У вас глаза, как у коровы». @vladamusina33 поделилась тем, что в Китае ей часто говорили, что она красива, как лошадь. Позже она узнала, что там это считается комплиментом.

«Как меня бесит комплимент “ты секси”. Как будто облапали. Противно. Сразу видно, что человек либидо ставит впереди души и разума. Неуважение и невоспитанность», — пожаловалась @nlagozina. А пользовательница с ником @kvaksi_24 получила от начальника SMS, которое посчитала худшим комплиментом: «Вы мужественная женщина, восхищаюсь вами».

Ранее Сябитова посоветовала россиянам использовать стоп-слова, чтобы купировать бытовые конфликты в период карантина. Сама сваха для разрешения бытовых ссор применяет слово «котлета». По словам Сябитовой, она и ее близкие используют стоп-слово, когда ссора доходит до «точки невозврата».

Источник: Лента.Ру