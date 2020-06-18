Россиянку придавило потолком в собственной квартире

18 июня 2020     12
Россиянку придавило потолком в собственной квартире

В Комсомольске-на-Амуре спасателям пришлось извлекать из-под завалов женщину, пострадавшую при обрушении потолка в собственной квартире. Об этом сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю.

Инцидент произошел в ночь на 17 июня. Потолок рухнул в одной из квартир трехэтажного кирпичного дома. Обломки отделки упали на россиянку 1941 года рождения, придавив ей ногу. Самостоятельно освободиться она не смогла. К спасению женщины привлекли 24 человека и восемь единиц техники. В операции участвовали сотрудники МЧС, медики и полицейские.

Пострадавшую благополучно освободили и передали врачам для осмотра. Она не получила серьезных повреждений, от госпитализации отказалась. Отселять жильцов дома после случившегося не стали.

В январе 2020-го потолок обрушился на спящего ребенка в одном из домов Санкт-Петербурга. В результате обрушения мальчик не пострадал — удар смягчили одеяло и пенопластовые плиты.

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Источник: Лента.Ру

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Россиянку придавило потолком в собственной квартире
Россиянку придавило потолком в собственной квартире

В Комсомольске-на-Амуре спасателям пришлось извлекать из-под завалов женщину, пострадавшую при обрушении потолка в собственной квартире. Об этом сообщается на сайте …



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