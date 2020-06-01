Российская фигуристка рассказала о нервном срыве из-за критики Плющенко

1 июня 2020     20
Российская фигуристка рассказала о нервном срыве из-за критики Плющенко

Российская фигуристка Серафима Саханович рассказала о переживаниях из-за критики двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко после ее ухода из его академии. Об этом сообщает «Бизнес Online».

По словам спортсменки, у нее случился нервный срыв, а также произошла паническая атака, вызвавшая проблемы с дыханием.

«У меня зажался дыхательный нерв в шейном отделе позвоночника. Около двух недель я восстанавливалась. Было тяжело, но нужно жить дальше», — рассказала Саханович.

Россиянка отметила, что Плющенко посчитал ее уход из академии осенью 2017 года предательством, хотя ее решение было продиктовано увольнением «при странных обстоятельствах» двух тренеров, с которыми она работала. По мнению Саханович, двукратный олимпийский чемпион мог воздержаться от ее публичной критики в СМИ.

20-летняя Саханович — победитель первенства России среди юниоров 2014 года. На данный момент спортсменка занимает 40-е место в рейтинге Международного союза конькобежцев (ISU).

Источник: Лента.Ру

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