Российская ипотека рекордно подешевела

11 июня 2020     15
Российская ипотека рекордно подешевела

Ставки по ипотеке в России снизились до рекордных значений и продолжают уменьшаться. Средняя ставка по кредитам на покупку квартир в новостройках в апреле составила 6,94 процента с учетом ипотечных программ с господдержкой. Об этом говорится в сообщении компании «Дом.рф», поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Данные мониторинга «Дом.рф» свидетельствуют о том, что и в рыночном сегменте жилищные кредиты рекордно подешевели. По состоянию на 9 июня средневзвешенная ставка предложения топ-15 ипотечных банков по рыночным продуктам на новостройки составила 8,48 процента годовых (минус 0,04 процентного пункта к концу мая), на готовое жилье — 8,72 процента (минус 0,03 процентного пункта), на рефинансирование — 8,57 процента (минус 0,04 процентного пункта). Это самые низкие значения с 2018 года, подчеркивают аналитики.

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«Фактические ставки в сегменте новостроек на сегодняшний день ниже рыночных, поскольку здесь действует сразу несколько ипотечных программ с господдержкой, позволяющих взять кредит на льготных условиях, — указывают в «Дом.рф». — Совокупно в мае на них пришлось более 50 процентов от общего объема ипотеки на новое жилье».

В общей сложности, по оценкам компании, в 2020 году в России будет выдано более миллиона ипотечных кредитов на общую сумму свыше 2,5 триллиона рублей.

Ранее 11 июня стало известно, что российское правительство планирует рассмотреть возможность расширения программы льготного ипотечного кредитования под 6,5 процента годовых. Об этом заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов.

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Источник: Лента.Ру

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