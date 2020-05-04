Российская конькобежка поделилась фото в бикини и восхитила фанатов

Российская конькобежка Елена Сохрякова выложила в Instagram фотографию в бикини и восхитила пользователей сети.

Сохрякова поделилась снимком с отдыха на Бали. Пользователи оценили красоту 29-летней спортсменки, назвав ее «огненной и классной». Один из фанатов написал, что и сам был бы не прочь оказаться «там, где море и песок».

В середине марта Сохрякова вместе с партнершей по сборной России Анной Черновой отправились в отпуск в Индонезию и не смогли вылететь назад из-за отмены рейсов, связанной с пандемией коронавируса. Тогда спортсменка заявила, что радуется вынужденно затянувшемуся отпуску. Позднее она пожаловалась на травлю, отметив, что ее пребывание на Бали было вынужденным.

Сохрякова — бронзовый призер чемпионат мира среди юниоров 2010 года на дистанции три тысячи метров.

Источник: Лента.Ру