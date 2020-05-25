Российская писательница чуть не умерла из-за разрыва силиконового импланта

25 мая 2020     6
Российская писательница чуть не умерла из-за разрыва силиконового импланта

Российская писательница Юлия Шилова чуть не умерла из-за разрыва силиконового импланта. Об этом сообщает журнал Cosmopolitan.

Отмечается, что 51-летнюю Шилову срочно прооперировали в Санкт-Петербурге. Она увеличила грудь еще в 90-х годах и недавно начала испытывать боли. Оказалось, что содержимое импланта начало растекаться по тканям организма.

«Я до последнего думала, что со мной такого не может произойти, меня пронесет», — отметила писательница. Она пояснила, что со временем из-за болезненных ощущений утратила возможность поднимать руки. По словам пластического хирурга Георгия Карапетяна, Шилова могла бы скончаться, если бы вовремя не обратилась к медикам.

«Могло дойти до удаления молочных желез. Остается риск образования онкологических заболеваний», — добавил хирург.

Писательница рассказала, что после операции сразу же почувствовала себя лучше. При этом она решила установить новые грудные импланты.

В декабре 2019 года телеведущая Лера Кудрявцева перенесла операцию на груди — ей удалили импланты. Один из них порвался и протекал, поэтому звезде потребовалось срочное хирургическое вмешательство.

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Источник: Лента.Ру

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