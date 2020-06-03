Российская порнозвезда рассказала о страхе перед возвращением на родину

3 июня 2020     5
Российская порнозвезда рассказала о страхе перед возвращением на родину

Российская порноактриса Любовь Бушуева, известная под псевдонимом Лола Тейлор, рассказала о том, что боится возвращаться в родной город Ишим в Тюменской области. В разговоре с URA.RU она объяснила, что опасается мести местных жителей из-за ее профессии.

Звезда фильмов для взрослых отметила, что уехала из родного города, когда ей было 17 лет. После она жила в Красноуральске Свердловской области и в Екатеринбурге, где работала библиотекарем и массажисткой. Позже Бушуева переехала в Москву и начала сниматься в порно.

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«И там, и там люди в сексуальном плане очень замкнутые. И за мою профессию меня там просто закидают камнями», — объяснила Бушуева свой страх перед поездками в Ишим и Красноуральск. Порноактриса уточнила, что видится с родственниками, когда они приезжаю к ней в Москву.

В марте Бушуева пожаловалась на тяготы карантина, на котором она оказалась после возвращения в Россию из Италии. Порноактриса сообщила, что устала сидеть дома, и выразила готовность отдаться тем, кто создаст вакцину от коронавируса.

Источник: Лента.Ру

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