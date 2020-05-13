Российская школьница успела позвонить родителям и спастись из рук педофила

13 мая 2020     12
Российская школьница успела позвонить родителям и спастись из рук педофила

В Ленинградской области российская школьница успела позвонить родителям и спастись из рук педофила. Об этом в среду, 13 мая, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 30 сентября 2019 года в городе Луга 11-летняя девочка возвращалась домой из школы, когда к ней подошел 20-летний местный житель. Угрожая ребенку ножом, он повел ее в лесной массив. Но школьнице удалось воспользоваться телефоном и сообщить о произошедшем родителям.

На место незамедлительно выехали сотрудники правоохранительных органов. Вскоре мужчина была задержан, а девочка освобождена.

СКР возбудил уголовное дело по статье 126 УК РФ («Похищение несовершеннолетнего под угрозой насилия»). Подозреваемый был помещен под арест. В настоящий момент расследование завершено. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд.

11 марта сообщалось, что в городе Котовске Тамбовской области нашли тело 13-летней школьницы, пропавшей после дискотеки в сельском Доме культуры.

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Источник: Лента.Ру

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