Российские банки запустили анонсированную Путиным льготную ипотеку

Несколько российских банков с 20 апреля начали принимать заявки от граждан, желающих получить ипотеку под 6,5 процента годовых в рамках программы льготного жилищного кредитования. Это следует из сообщений, опубликованных на сайтах кредитных организаций.

О начале приема соответствующих заявок по состоянию на утро 20 апреля сообщили, в частности, банки ВТБ, «Дом.рф», Альфа-Банк и Промсвязьбанк (ПСБ). Первые три предлагают заемщикам ставку на уровне анонсированных президентом Владимиром Путиным 6,5 процента, ПСБ до 15 мая опустил ставку по программе до 6 процентов годовых.

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Получить ипотеку на льготных условиях можно до 1 ноября 2020 года, сниженная ставка будет действовать в течение всего периода кредитования. В рамках программы можно приобрести жилье в новостройке, при этом максимальная стоимость квартиры ограничена: в Москве и Санкт-Петербурге она составляет 8 миллионов рублей, в других регионах России — 3 миллиона рублей.

О том, что в России будет запущена специальная льготная ипотечная программа, Путин заявил 16 апреля. Мера направлена на поддержку строительной отрасли и граждан в период распространения коронавируса.

Ранее в апреле президент поручил Центробанку оценить расходы ипотечных заемщиков и принять меры для уменьшения полной стоимости жилищных кредитов. ЦБ также поручено отрегулировать деятельность банков так, чтобы доступность ипотеки возросла. Срок исполнения распоряжения — до 1 мая 2020 года.

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Источник: Лента.Ру