Российские «Цирконы» посчитали серьезной угрозой для любого флота

Российские гиперзвуковые противокорабельные ракеты «Циркон» посчитали серьезной угрозой для любого флота. Об этом пишет National Interest.

Американское издание в первую очередь отметило скоростные свойства этого оружия, которое способно развивать скорость в пять Махов. По этому показателю они будут превосходить другие современные отечественные противокорабельные ракеты «Оникс».

«Даже заполненная бетоном боеголовка спровоцирует мощный взрыв при попадании в землю или проделает дыру в авианосце», — пишет автор статьи. Он отметил, что ракетами оснастят другое российское новейшее оружие — подводные лодки проекта «Ясень».

11 апреля сообщалось, что гиперзвуковая ракета «Циркон» должна быть принята на вооружение через два года. Как указал источник в оборонно-промышленном комплексе, испытания ракеты с борта фрегата «Адмирал Горшков» проекта 22350, в ходе которых будет проверена возможность оружия поражать береговые и надводные мишени, должны завершиться в текущем году. Первый пуск «Циркона» с борта субмарины «Северодвинск» проекта 885 планируется выполнить из надводного положения, а второй — из подводного.

«Циркон» — гиперзвуковая ракета, дальность которой будет достигать тысячу километров. Предполагается, что их разместят как на надводных, так и подводных кораблях российского флота.

Источник: Лента.Ру