Российские «Цирконы» посчитали серьезной угрозой для любого флота

19 апреля 2020     13
Российские «Цирконы» посчитали серьезной угрозой для любого флота

Российские гиперзвуковые противокорабельные ракеты «Циркон» посчитали серьезной угрозой для любого флота. Об этом пишет National Interest.

Американское издание в первую очередь отметило скоростные свойства этого оружия, которое способно развивать скорость в пять Махов. По этому показателю они будут превосходить другие современные отечественные противокорабельные ракеты «Оникс».

«Даже заполненная бетоном боеголовка спровоцирует мощный взрыв при попадании в землю или проделает дыру в авианосце», — пишет автор статьи. Он отметил, что ракетами оснастят другое российское новейшее оружие — подводные лодки проекта «Ясень».

11 апреля сообщалось, что гиперзвуковая ракета «Циркон» должна быть принята на вооружение через два года. Как указал источник в оборонно-промышленном комплексе, испытания ракеты с борта фрегата «Адмирал Горшков» проекта 22350, в ходе которых будет проверена возможность оружия поражать береговые и надводные мишени, должны завершиться в текущем году. Первый пуск «Циркона» с борта субмарины «Северодвинск» проекта 885 планируется выполнить из надводного положения, а второй — из подводного.

«Циркон» — гиперзвуковая ракета, дальность которой будет достигать тысячу километров. Предполагается, что их разместят как на надводных, так и подводных кораблях российского флота.

Источник: Лента.Ру

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