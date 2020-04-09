Российские инженеры разработали прототип стерильного кондиционера

9 апреля 2020     15
Российские инженеры разработали прототип стерильного кондиционера

Российские инженеры готовы решить проблему опасности кондиционеров, работа которых, как утверждается в рекомендациях Минздрава по профилактике коронавируса, увеличивает вероятность заражения.

Специалисты совместили ультрафиолетовые лампы с климатической техникой. Данное воздействие может разрушать РНК и ДНК не только вирусов, но и бактерий.

В итоге получился аппарат, способный очистить воздух в помещениях от вирусов в течение получаса и в дальнейшем поддерживать в них стерильность. Прототип установки, который рассчитан на площадь от 50 до 150 м, уже сделан.

Прибором можно оснастить магазины, аптеки, отделения банков и наземный транспорт, а серийное производство можно наладить уже в ближайшие недели.

Возможность использования приборов с новыми УФ-лампами на транспорте подтвердили «Известиям» во ВНИИ Железнодорожной гигиены Роспотребнадзора. Ученые подчеркнули необходимость создания варианта установки с мощностью в 5 000 куб/ч, поскольку именно такой объем воздуха проходит через современный вагон электропоезда.

Полную версию материала читайте в свежем номере «Известий» от 10 апреля.

Источник: Газета Известия

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