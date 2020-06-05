Российские леса подверглись нашествию сибирского шелкопряда

Леса на территории Якутии и Красноярского края поразил вредитель — сибирский шелкопряд, сообщает телеканал РЕН ТВ в пятницу, 5 июня.

«Данный вид вредителя объедает хвойные насаждения, у нас в основном это лиственница даурская, после вторичного полного объедания насаждения усыхают, то есть погибают», — отметил старший госинспектор министерства экологии Республики Якутия Николай Никитин.

Сибирский шелкопряд способен полностью уничтожить хвою столетнего дерева. Специалисты отмечают, что на каждом дереве может находиться от 200 гусениц до 2 тыс.

Вредитель съедает не только хвою, но и почки, поэтому дерево не может восстановиться после такого количества насекомых, а там, где прошел шелкопряд, возникают лесные пожары. При этом шелкопряд, превратившись из гусеницы в бабочку, улетает на другие территории.

Директор центра защиты леса по Красноярского края Владимир Солдатов рассказал, что в брюхе одной бабочки сибирского шелкопряда может находиться до 600 яиц.

Причина такого нашествия — теплая осень, снежная зима и раннее лето в Сибири, рассказал участковый лесничий Якутского лесхоза Степан Филиппов. Однако ученые до сих пор не знают, как уничтожить шелкопряда. Против насекомых используют химикаты, но такая обработка эффективна только на ранней стадии развития личинок.

В то же время ученые отмечают, что шелкопряд избегает некоторых деревьев. Возможно, это связано с тем, что хвойные породы выработали к вредителю что-то вроде иммунитета.

6 мая сообщалось, что в Хабаровском крае сотрудники Комсомольского заповедника зафиксировали нашествие жуков-листоедов Altica bisulcata. Этот вид лесных вредителей впервые отмечен на данной территории. Возможно, причиной скачка численности стала ранняя весна. Ранее в регионе завершилось распространение кольчатого шелкопряда.